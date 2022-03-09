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На Чернігівщині ЗСУ знищили передовий пункт управління і декілька колон техніки ворога

09/03/2022 18:03

На чернігівському напрямку продовжують точитися бої. Оборонцям області вдалося знищити передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.

Про це вдень у середу, 9 березня, інформує пресслужба Оперативного командування “Північ”.

Наголошується, що ситуація перебуває під контролем Збройних сил України та силовиків, які обороняють Чернігівщину від загарбників, але окупанти вдаються в паніці до звірячих методів – обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків.

Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових.

Щоб хоч якось вийти з оточення, окупанти завдають вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших Збройних сил України.

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