Конгрес США погодив екстрений пакет допомоги Україні в розмірі 13,6 млрд євро

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У Конгресі США досягли двопартійної згоди щодо екстреного пакета допомоги Україні обсягом 13,6 млрд євро – хоча напередодні йшлося ще про 12 млрд.

Про це з посиланням на Reuters пише “Європейська правда”

Домовленості є не тільки щодо українського пакета допомоги, а й 15,6 млрд доларів на боротьбу з пандемією коронавірусу та інші державні витрати.

Пакет мають схвалити до опівночі п’ятниці, 11 березня.

“Ми не можемо просто дивитися на телеекранах, що відбувається в Україні… Цей проєкт є нашою відповіддю на неспровоковану агресивну війну Росії і вторгнення в Україну”, – заявила голова Комітету з асигнувань Палати представників.

Раніше лідер більшості у Палаті представників Стені Хоєр зазначив, що у його палаті хочуть обговорити і схвалити проєкт у середу.

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