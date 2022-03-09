Зведення ГШ ЗСУ: Чернігів тримає стійку оборону, біля Бородянки і Макарова окупанти зазнали значних втрат

Оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 9 березня 2022 року щодо російського вторгнення:

Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

На Сході захисники України стримують противника одразу у трьох операційних районах – Донецькому, Слобожанському та Таврійському.

На Північно-західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції у Поліському та Волинському операційних районах.

У районі населених пунктів Бородянка і Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат.

Місто Чернігів тримає стійку оборону.

Угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

Російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Ворог завдає численних жертв мирним мешканцям і руйнує цивільну інфраструктуру.

Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується.

Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції щодо підриву довіри до представників української державної влади на місцях.

За наявною інформацією, у ЗС Республіки Білорусь 8 березня 2022 року було проведено внутрішнє анонімне опитування щодо їх готовності взяти участь у бойових діях на боці ЗС РФ.

Результати демонструють, що переважна більшість особового складу не готова до участі у війні проти України.

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