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Чимало військових РФ хочуть залишитися в Україні: у Росії на них приходять похоронки. ВІДЕО

09/03/2022 19:08

Чимало російських військовослужбовців, яких взяли в полон Збройні сили України, вирішили залишитися в нашій державі, поки в Росії діє путінський режим.

Як передає “Українська правда” ввечері в середу, 9 березня, про це йшлося на пресконференції полонених військових РФ у Києві.

Молодший сержант армії РФ Андрій Чеботаревський з 1-го гвардійського танкового полку, 2-ї мотострілецької дивізії Москви розповів, що на нього в Росії вже прийшла похоронка.

“Нас у Росії вже вважають мертвими, тому що на нас приходять похоронки. Ми хочемо, щоби люди знали, що ми живі. Ми хочемо залишитися в Україні, хоча би поки там діє путінський режим. Ми боїмося туди повертатися, бо через президента Росії ми стали злочинцями”, – сказав він.

“Мені дали можливість зателефонувати батькам, повідомити, що я живий. І коли я зателефонував, мені сказали, що на мене прийшла похоронка. У РФ я вважаюсь мертвим. Якщо нас захочуть обміняти, чого ми самі не бажаємо, нас розстріляють свої же“, – вважає Чеботаревський.

Він також підтвердив, що в Україні воюють солдати строкової служби РФ, за яких підписують контракт без їхньої згоди.

“Ми – це живий доказ того, що президент РФ Володимир Путін – брехун. Він заявляє на своїх пресконференціях, що тут немає військовослужбовців строкової служби. Він заявляє, що в Україні не ведуться воєнні дії, а йде спецоперація, у якій беруть участь лише контрактники. Насправді, це далеко не так”, – сказав молодший сержант армії РФ.

“У Росії за військовослужбовців, які приходять на строкову службу, підписують контракт – просто збирають документи, обробляють, фотошоплять, на них надходять виписки з наказів, за них ставлять підписи, і вони стають військовослужбовцями контрактної служби. Звільнитися звідти практично неможливо. Так було зі мною – за мене підписали контракт. Я намагався звільнитися, але все було марно”, – розповів Чеботаревський.

За його словами, одного солдата з його роти побили за те, що він не хотів брати участь у війні проти України, та змусили їхати далі.

Рядовий Валерій Пальнов розповів, що його матір дзвонила до військкомату, і їй повідомили, що нібито її син перебуває на навчаннях під російським Воронежем.

Військовий із Євген Смирнов із 423-го гвардійського мотострілецького полку РФ заявив, що потрапив на територію України начебто обманом.

“Ми доїхали маршем до Охтирки, колону було обстріляно, я дивом залишився живим. Сам здався в полон, вийшов із машини, склав зброю. Я просто був шокований, коли вони показували мені, що творить російська армія на території України”, – сказав Смирнов.

“Я також добровільно хочу залишитися в Україні. Бо поки діє путінський закон, складно буде навіть при обміні: або посадять, або розстріляють. Скоріш за все, уб’ють, а батькам просто прийде лист із похоронкою – ваш син загинув невідомо де і невідомо як”, – зазначив він.

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