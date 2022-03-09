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Британія запроваджує нові санкції проти РФ у сфері авіації

09/03/2022 17:53

Велика Британія оголосила про нові санкції в галузі авіації.

Як передає “Радіо Свобода” вдень у середу, 9 березня, згідно з новими обмеженнями, будь-який російський літак може бути заарештований.

Крім того, може бути заборонений експорт авіаційної чи космічної продукції до Росії. За новими правилами вже заарештований один літак.

“Заборона літаків під російським прапором у Великій Британії та визнання їх використання кримінальним злочином завдасть ще більше економічного болю Росії та тим, хто наближений до Кремля”, – сказала міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

У заяві британського МЗС йдеться, що заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються чи зафрахтовані будь-ким, пов’язаним з Росією, або визначеними нею фізичними чи юридичними особами, і надає право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов’язаним із РФ.

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що один приватний літак уже був арештований, поки триває подальше розслідування.

За даними британських ЗМІ, цей літак був пов’язаний з другом російського мільярдера Романа Абрамовича.

Нові обмеження також завадять експорту, пов’язаному з авіацією та космосом, в тому числі послугам зі страхування та перестрахування.

Це означатиме, що покриття за наявними полісами припиняється, тоді як британські страхові компанії не зможуть здійснювати виплати за наявними полісами в цих галузях.

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