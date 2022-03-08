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Уперше в історії: Зеленський виступить по відеозв’язку перед британським парламентом

08/03/2022 14:40

Президент України Володимир Зеленський виступить по відеозв’язку перед британським парламентом. Це буде вперше в історії цього органу влади Сполученого Королівства.

Про це вдень у вівторок, 8 березня, повідомили у посольстві.

Звернення відбудеться о 17:00 за Гринвічем (19:00 за українським часом).

“Сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський виступить по відеозв’язку перед британськими парламентарями. Вперше в історії Парламенту Сполученого Королівства. Спікер Палати громад, сер Ліндсі Хойл заявив, що радий задовольнити «історичне» прохання пана Зеленського. Щиро сподіваємося, що промова Президента активізує дії депутатів на підтримку України. Разом до перемоги!”, – йдеться в повідомленні. 

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