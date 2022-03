Україна звинуватила ООН у цензурі після розпорядження не називати війною напад РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що йому важко повірити у повідомлення про те, що співробітникам ООН заборонили називати війною напад РФ на Україну, і це було би схоже на цензуру в самій Росії.

Як передає “Новинарня“, про це урядовець написав у твіттері вдень у вівторок, 8 березня.

“Важко повірити, щоб ООН могла запровадити таку ж цензуру, як Кремль зараз впроваджує всередині Росії, забороняючи вживати слова “війна” і “вторгнення” співробітниками ООН.

Закликаю ООН швидко спростувати ці повідомлення, якщо вони неправдиві. Від цього залежить репутація ООН“, – написав Дмитро Кулеба.

It’s hard to believe that the UN could essentially impose the same kind of censorship as the Kremlin imposes inside Russia now by banning the use of words ‘war’ and ‘invasion’ among UN staff. I urge the UN to swiftly refute such reports if they are false. UN reputation at stake.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022