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Україна звинуватила ООН у цензурі після розпорядження не називати війною напад РФ

08/03/2022 18:05

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що йому важко повірити у повідомлення про те, що співробітникам ООН заборонили називати війною напад РФ на Україну, і це було би схоже на цензуру в самій Росії.

Як передає “Новинарня“, про це урядовець написав у твіттері вдень у вівторок, 8 березня.

“Важко повірити, щоб ООН могла запровадити таку ж цензуру, як Кремль зараз впроваджує всередині Росії, забороняючи вживати слова “війна” і “вторгнення” співробітниками ООН.

Закликаю ООН швидко спростувати ці повідомлення, якщо вони неправдиві. Від цього залежить репутація ООН“, – написав Дмитро Кулеба.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у відповідь на ці повідомлення заявив, що ООН – “мертва” організація.

Сьогодні видання The Irish Times повідомило, що Організація Об’єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова “війна” або “вторгнення” для опису дій Росії в Україні.

Співробітникам ООН рекомендується називати війну “конфліктом” або “військовим наступом”. Крім того, їм заборонили використовувати український прапор у особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на вебсайтах.

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