Україна звинуватила ООН у цензурі після розпорядження не називати війною напад РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що йому важко повірити у повідомлення про те, що співробітникам ООН заборонили називати війною напад РФ на Україну, і це було би схоже на цензуру в самій Росії.

Як передає “Новинарня“, про це урядовець написав у твіттері вдень у вівторок, 8 березня.

“Важко повірити, щоб ООН могла запровадити таку ж цензуру, як Кремль зараз впроваджує всередині Росії, забороняючи вживати слова “війна” і “вторгнення” співробітниками ООН.

Закликаю ООН швидко спростувати ці повідомлення, якщо вони неправдиві. Від цього залежить репутація ООН“, – написав Дмитро Кулеба.

It’s hard to believe that the UN could essentially impose the same kind of censorship as the Kremlin imposes inside Russia now by banning the use of words ‘war’ and ‘invasion’ among UN staff. I urge the UN to swiftly refute such reports if they are false. UN reputation at stake. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 8, 2022

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко у відповідь на ці повідомлення заявив, що ООН – “мертва” організація.

I repeatedly told you: UN is dead. First of all-UN Secretariat. I’ve spent more than half of my 40+years in 🇺🇦 diplomatic service dealing with them. Believe me. https://t.co/vlqBvEJQVb — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) March 8, 2022

Сьогодні видання The Irish Times повідомило, що Організація Об’єднаних Націй заборонила своїм співробітникам використовувати слова “війна” або “вторгнення” для опису дій Росії в Україні.

Співробітникам ООН рекомендується називати війну “конфліктом” або “військовим наступом”. Крім того, їм заборонили використовувати український прапор у особистих або офіційних облікових записах у соціальних мережах або на вебсайтах.

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