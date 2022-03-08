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Окупанти атакували патрульний катер “Слов’янськ”. Він затонув, частина екіпажу зникла безвісти

08/03/2022 20:38

Росія з повітря атакувала патрульний катер “Слов’янськ”. Він затонув, частина екіпажу зникла безвісти.

Про це у вівторок, 8 березня, повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

“Патрульний катер “Слов’янськ” мужньо виконував завдання до останнього. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, патрульний катер “Слов’янськ” забезпечував оборону з морського напрямку. Під час виконання чергового бойового завдання, корабель був атакований з повітря. В ході бою отримав бойове пошкодження та затонув. Екіпаж відважно чинив спротив до останнього”, – йдеться в повідомленні.

У ході пошуково-рятувальної операції, завдяки професіоналізму, навченості та впевненим діям частину екіпажу вдалося врятувати.

“На жаль, не всіх, решта екіпажу пропала безвісти. Ми ніколи це не забудемо та не пробачимо!”, – додали у ВМСУ. 

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