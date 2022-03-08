На окупованому півдні ворог застосовує підрозділи психологічної боротьби, – ГШ

Протест проти окупантів у Мелітополі

Російські окупанти на тимчасово зайнятих ними територіях Херсонської та Миколаївської областей використовують підрозділи психологічної боротьби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні 8 березня.

За даними ГШ, створено до 10 тактичних груп психологічної боротьби із завданнями щодо проведення пропагандистської роботи з місцевим населенням.

“Окупанти залякують населення північної частини тимчасово окупованої території АР Крим наступом Збройних Сил України. Крім того, ФСБ створює там оперативні групи для роботи з населенням, зокрема для виявлення спротиву”, – сказано у зведенні.

“Але, як вже могли переконатися окупанти в Херсоні, Мелітополі, Новій Каховці, ніяка російська пропаганда не зломить духу українського народу”, – коментує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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