На 8 березня з РФ погодили “гуманітарний коридор” для евакуації з Сум, – Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасового окупованих територій Ірина Верещук заявила, що погоджено гуманітарний коридор для евакуації людей із міста Суми, який діятиме 8 березня. Коридор офіційно погодило міноборони РФ у листі до Червоного хреста.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Верещук оголосила про такі домовленості у ранковому відеозверненні.
Деталі:
Маршрут коридору для евакуації людей: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.
Жодні інші маршрути не погоджувались.
Колона з гуманітарними вантажами вирушить до Сум за маршрутом: Лохвиця – Андріяшівка – Ромни – Недригайлів – Суми.
“Режим тиші” за маршрутом почнеться о 9-й годині ранку за київським часом.
Евакуація населення почнеться лише після реального припинення вогню з російської сторони.
Домовлено, що о 10-й годині ранку перша колона може почати рух із міста Суми. Услід за колоною рухатимуться цивільні люди на власних авто.
Гуманітарний коридор буде відкритий з 9:00 до 21:00.
Верещук заявила, що українська сторона готова повністю забезпечити “режим тиші” по заявлених маршрутах, та закликала до того ж РФ. Вона зауважила, що Росія вже готується маніпулювати домовленістю, спрямовуючи людей іншими маршрутами.
Виїхати із Сум мають і іноземні студенти, зокрема з Індії та Китаю.
Крім того, міністр закликала РФ і МКЧХ погодити запропоновані Києвом маршрути гуманітарних коридорів: Волноваха – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Київ, Київська область – Західна Україна.
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