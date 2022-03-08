На 8 березня з РФ погодили “гуманітарний коридор” для евакуації з Сум, – Верещук

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасового окупованих територій Ірина Верещук заявила, що погоджено гуманітарний коридор для евакуації людей із міста Суми, який діятиме 8 березня. Коридор офіційно погодило міноборони РФ у листі до Червоного хреста.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Верещук оголосила про такі домовленості у ранковому відеозверненні.

Деталі:

Маршрут коридору для евакуації людей: Суми – Голубівка – Лохвиця – Лубни – Полтава.

Жодні інші маршрути не погоджувались.

Колона з гуманітарними вантажами вирушить до Сум за маршрутом: Лохвиця – Андріяшівка – Ромни – Недригайлів – Суми.

“Режим тиші” за маршрутом почнеться о 9-й годині ранку за київським часом.

Евакуація населення почнеться лише після реального припинення вогню з російської сторони.

Домовлено, що о 10-й годині ранку перша колона може почати рух із міста Суми. Услід за колоною рухатимуться цивільні люди на власних авто.

Гуманітарний коридор буде відкритий з 9:00 до 21:00.

Верещук заявила, що українська сторона готова повністю забезпечити “режим тиші” по заявлених маршрутах, та закликала до того ж РФ. Вона зауважила, що Росія вже готується маніпулювати домовленістю, спрямовуючи людей іншими маршрутами.

Виїхати із Сум мають і іноземні студенти, зокрема з Індії та Китаю.

Крім того, міністр закликала РФ і МКЧХ погодити запропоновані Києвом маршрути гуманітарних коридорів: Волноваха – Запоріжжя, Маріуполь – Запоріжжя, Київ, Київська область – Західна Україна.

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