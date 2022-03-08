McDonald’s закриває в Росії всі 850 ресторанів

McDonald’s оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.
Про це повідомляє washingtonpost.
Компанія продовжить платити своїм 62 000 співробітників у Росії. У відкритому листі до співробітників президент та генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпкінські сказав, що закриття цих магазинів на даний момент є правильним рішенням.
“Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати непотрібні людські страждання, що відбуваються в Україні”, – сказав Кемпчинський, додавши, що невідомо, коли компанія зможе знову відкрити свої магазини.
McDonald’s може зазнати великого фінансового удару через закриття. У нещодавньому звіті до регулюючих органів чикагська компанія заявила, що її ресторани в Росії та Україні приносять 9% її річного доходу, або близько 2 мільярдів доларів.
Читайте також:
“Фінансова ядерна війна”: Росія стала світовим “антилідером” за застосованими проти неї санкціями
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!