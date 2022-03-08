McDonald’s закриває в Росії всі 850 ресторанів

ЧЕРГА В ПЕРШИЙ MCDONALD'S У РОСІЇ

McDonald’s оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у Росії, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.

Про це повідомляє washingtonpost.

Компанія продовжить платити своїм 62 000 співробітників у Росії. У відкритому листі до співробітників президент та генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпкінські сказав, що закриття цих магазинів на даний момент є правильним рішенням.

“Наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати непотрібні людські страждання, що відбуваються в Україні”, – сказав Кемпчинський, додавши, що невідомо, коли компанія зможе знову відкрити свої магазини.

McDonald’s може зазнати великого фінансового удару через закриття. У нещодавньому звіті до регулюючих органів чикагська компанія заявила, що її ресторани в Росії та Україні приносять 9% її річного доходу, або близько 2 мільярдів доларів.

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