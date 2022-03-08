Корисний сайт Opir: актуальні дані про АЗС, ліки, укриття, пункти допомоги по Україні

​​Корисна інформація!

Працює сайт Opir, створений ще на Майдані: тут є актуальні дані про АЗС, ліки, укриття, пункти допомоги по Україні. Все необхідне для цивільних.

Сайт за адресою: https://opir.org

Інтерактивна мапа із актуальною інформацією по всій Україні про відчинені:

💊 Аптеки (включаючи аптеки, в яких є інсулінові препарати)

⛽️ АЗС

🚚 Відділення “Нової пошти”

💧Джерела питної води

🐶 Зоомагазини

🛒 Продуктові магазини

📦 Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)

🚑 Пункти медичної допомоги

🛠 СТО та автосервіси

🛡 Укриття

Інформація отримана напряму із офіційних джерел та органів, великих мереж та волонтерів.

Можна додавати нові точки та коментарі щодо існуючих.

Інформація публікується після модерації.

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