Корисний сайт Opir: актуальні дані про АЗС, ліки, укриття, пункти допомоги по Україні

Корисна інформація!
Працює сайт Opir, створений ще на Майдані: тут є актуальні дані про АЗС, ліки, укриття, пункти допомоги по Україні. Все необхідне для цивільних.
Сайт за адресою: https://opir.org
Інтерактивна мапа із актуальною інформацією по всій Україні про відчинені:
💊 Аптеки (включаючи аптеки, в яких є інсулінові препарати)
⛽️ АЗС
🚚 Відділення “Нової пошти”
💧Джерела питної води
🐶 Зоомагазини
🛒 Продуктові магазини
📦 Пункти гуманітарної допомоги (їжа, одяг)
🚑 Пункти медичної допомоги
🛠 СТО та автосервіси
🛡 Укриття
Інформація отримана напряму із офіційних джерел та органів, великих мереж та волонтерів.
Можна додавати нові точки та коментарі щодо існуючих.
Інформація публікується після модерації.
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