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Харків – під повним контролем ЗСУ, ворожий десант розбито

08/03/2022 20:09

Харків повністю контролюється Збройними силами України.

Про це ввечері у вівторок, 8 березня, інформує керівник Харківської обласної цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

“ЗСУ міцно тримають оборону Харкова. Російський ворог не робить навіть спроб активного наступу, окрім окремих обстрілів окраїн міста. Як інформує Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними силами України”, – йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, угруповань регулярних ворожих військ та диверсійно-розвідувальних груп у місті немає.

Окремих диверсантів швидко виявляють і ліквідують. Наприклад, вранці затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти.

Очільник області додав, що ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі.

Російський противник на трьох гелікоптерах висадив там десантно-штурмову групу. Група зі 120 осіб хотіла рухатися на Харків. Утім тероборона та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта втекла на територію Бєлгородської області Російської Федерації.

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