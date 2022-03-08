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Депутат латвійського Сейму Юрашс як доброволець воюватиме за Україну

08/03/2022 16:25

Голова юридичної комісії латвійського Сейму, представник “Нової консервативної партії” Юріс Юрашс вирушив добровольцем захищати Україну.

Про це вдень у вівторок, 8 березня, інформує портал Delfi.

“Я можу підтвердити, що він добровільно вирушив захищати територію України та боротися проти всіх окупантів вільного світу, зокрема, захищаючи демократію в Латвії”, – заявив лідер НКП та міністр юстиції Яніс Борданс.

Борданс стверджує, що Юрашс зробив це не для слави або на тлі наближення виборів у Сейм.

“Рішення було ухвалене виключно через його особисті та моральні мотиви”, – додав Борданс.

З міркувань безпеки Борданс не став коментувати конкретні функції, покладені на Юрашса в Україні, і не відповів на запитання, чи приєднався він до нещодавно створеного Інтернаціонального батальйону територіальної оборони ЗСУ.

Також невідомо, як довго депутат має намір перебувати в Україні.

На питання про його навички поводження зі зброєю міністр відповів, що Юрашс має великий досвід оперативної роботи.

Як пише “Європейська правда” з посиланням на латвійські ЗМІ, Юрашс свого часу закінчив Латвійську поліцейську академію і кілька років очолював відділ оперативних розробок Бюро запобігання та по боротьбі з корупцією.

Зараз невідомо, чи Юрашс складе депутатський мандат, але він дистанційно головував на засіданні юридичної комісії сьогодні вранці.

За словами Борданса, можливе складання мандата буде рішенням самого депутата.

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