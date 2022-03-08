Депутат латвійського Сейму Юрашс як доброволець воюватиме за Україну

Голова юридичної комісії латвійського Сейму, представник “Нової консервативної партії” Юріс Юрашс вирушив добровольцем захищати Україну.
Про це вдень у вівторок, 8 березня, інформує портал Delfi.
“Я можу підтвердити, що він добровільно вирушив захищати територію України та боротися проти всіх окупантів вільного світу, зокрема, захищаючи демократію в Латвії”, – заявив лідер НКП та міністр юстиції Яніс Борданс.
Борданс стверджує, що Юрашс зробив це не для слави або на тлі наближення виборів у Сейм.
“Рішення було ухвалене виключно через його особисті та моральні мотиви”, – додав Борданс.
З міркувань безпеки Борданс не став коментувати конкретні функції, покладені на Юрашса в Україні, і не відповів на запитання, чи приєднався він до нещодавно створеного Інтернаціонального батальйону територіальної оборони ЗСУ.
Також невідомо, як довго депутат має намір перебувати в Україні.
На питання про його навички поводження зі зброєю міністр відповів, що Юрашс має великий досвід оперативної роботи.
Як пише “Європейська правда” з посиланням на латвійські ЗМІ, Юрашс свого часу закінчив Латвійську поліцейську академію і кілька років очолював відділ оперативних розробок Бюро запобігання та по боротьбі з корупцією.
Зараз невідомо, чи Юрашс складе депутатський мандат, але він дистанційно головував на засіданні юридичної комісії сьогодні вранці.
За словами Борданса, можливе складання мандата буде рішенням самого депутата.
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