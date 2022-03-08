Home / Війна / Данілов описав, як Захід зруйнував кремлівський план “Барбаросса-2022”

Данілов описав, як Захід зруйнував кремлівський план “Барбаросса-2022”

08/03/2022 19:17

Одним із базових розрахунків Кремля під час розробки так званого плану “Барбаросса – 2022” було переконання в традиційній млявості й розгубленості Заходу.

Таку думку висловив у вівторок, 8 березня, секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов. 

“Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні «занепокоєння» за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в Газпромі, за спокійне й сите життя. І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для Росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи. Світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініям українських окопів”, – написав Данілов. 

Він подякував за кожен патрон і голос на захист української держави, а британським, канадським і нідерландським друзям України за їх останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.

“Але саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ППО. Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей”, – каже Данілов. 

“Якщо НАТО не хоче або неспроможне «закрити небо» над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах”, – додав він.

Читайте також:
Гарячий день ППО ЗСУ: дев’ять збитих повітряних суден РФ і “хет-трик” морпіха

Унікальних переглядів: 169
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Херсонщині знову відбулися мітинги проти окупантів

У Херсонській області та Херсоні знову відбуваються акції протесту проти російських окупантів. Як повідомляє 8 березня “Укрінформ“, жителі Херсона вийшли на площу під українськими прапорами та скандували “Херсон –...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse