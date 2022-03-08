Данілов описав, як Захід зруйнував кремлівський план “Барбаросса-2022”

Олексій Данілов на нараді в Луцьку 14 листопада 2021. Фото: пресслужба РНБОУ

Одним із базових розрахунків Кремля під час розробки так званого плану “Барбаросса – 2022” було переконання в традиційній млявості й розгубленості Заходу.

Таку думку висловив у вівторок, 8 березня, секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов.

“Захід всією своєю поведінкою, починаючи з 2007 року, демонстрував безкінечну готовність прогинатися перед російськими вимогами, продавати свої ритуальні «занепокоєння» за газ та нафту, за можливість отримати корупційну синекуру в Газпромі, за спокійне й сите життя. І так було до 2022 року, здавалось, так буде і надалі, але після 24-го лютого для Росії все одразу пішло не за планом. Захід прокинувся, коли опинився на межі втрати всього того, що складає його сутність: цінності, мораль і принципи. Світ згуртувався навколо України і лінія між світлом і темрявою пролягла по лініям українських окопів”, – написав Данілов.

Він подякував за кожен патрон і голос на захист української держави, а британським, канадським і нідерландським друзям України за їх останню ініціативу щодо створення Міжнародної групи підтримки України.

“Але саме зараз, у цей момент, у цей день, цю хвилину, ми потребуємо максимально швидкої та практичної допомоги, від надання якої залежить українська перемога і не програш Заходу, це питання захисту українського неба – передача бойової авіації і засобів ППО. Від цього залежить, чи буде Росія далі вбивати наших дітей і жінок, наших батьків і літніх людей”, – каже Данілов.

“Якщо НАТО не хоче або неспроможне «закрити небо» над Україною, ми закриємо його самі, дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах”, – додав він.

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