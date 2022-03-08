Байден: Україна не стане для Путіна “перемогою”

Президент США Джо Байден відзначив рішучий спротив українців окупаційним військам РФ та висловив думку, що вже на цьому етапі війни зрозуміло, що Україна не стане для Путіна “перемогою”.

Як інформує “Європейська правда“, про це він заявив у зверненні 8 березня.

Байден сказав, що США продовжать підтримувати українців їхній боротьбі, та закликав Конгрес підтримати пакет допомоги для України у розмірі 12 млрд доларів.

“Останні два тижні українці надихають світ своєю хоробрістю, своєю повною рішучістю жити вільно… Українці демонструють, що не дадуть Путіну просто взяти те, що він хоче”, – зазначив Байден.

Він зауважив, що війна Путіна спричинила величезні страждання, та нагадав низку подій останніх двох тижнів і атаки, від яких потерпає цивільне населення.

Президент США зазначив, що низка світових лідерів закликають до припинення вогню, повернення до дипломатичних шляхів, покращення гуманітарної ситуації, проте Путін свідомо йде обраним шляхом, чого б це не коштувало.

“Росія може продовжити просування жахливою ціною, але одне вже зрозуміло: Україна ніколи не стане для Путіна “перемогою”.

Путін може взяти місто, але ніколи не зможе контролювати країну. І якщо ми не відреагуємо на те, як Путін посягнув на мир і стабільність у світі, ціна цього для свободи і для американського народу у майбутньому буде вищою“, – зазначив президент США.

Джо Байден також оголосив нові санкції проти РФ – заборону на імпорт російської нафти та газу до США.

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