Заявка України на членство в ЄС буде обговорена найближчими днями

Шарль Мішель і Володимир Зеленський. Архівне фото

Заявка України на членство в Європейському Союзі буде обговорена в Брюсселі найближчими днями.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

“ЄС твердо стоїть на боці України і зусиллях щодо полегшення гуманітарних страждань, спричинених російською агресією, та забезпечення ядерної безпеки.

Ми обговоримо заявку України на членство найближчими днями”, – написав Мішель у твіттері вдень 7 березня.

The EU’s solidarity, friendship and unprecedented assistance for #Ukraine are unwavering. We will discuss Ukraine’s membership application in coming days. — Charles Michel (@eucopresident) March 7, 2022

У свою чергу офіс президента України повідомив, що Володимир Зеленський обговорив із Шарлем Мішелем проблеми через обстріли ворогом об’єктів цивільної та критичної інфраструктури та загрозу ядерним об’єктам України. Також порушив питання щодо членства України в ЄС. “Народ України цього гідний”, – додав він.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку України на членство у Євросоюзі.

Європейський парламент 1 березня рекомендував надати Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

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