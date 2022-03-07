Україна назвала чотири очікування від суду в Гаазі у справі проти РФ про геноцид

Будівля Міжнародного суду ООН у Гаазі. Фото Wikimedia

Україна очікує від Суду ООН у Гаазі, що розглядає справу щодо ненаявного “геноциду” російськомовних в Україні, ухвалити чотири тимчасові заходи.

Про це під час надзвичайних слухань у Гаазі в понеділок заявила співагентка України в Суді ООН Оксана Золотарьова, інформує вдень у понеділок, 7 березня, “Європейська правда”.

Зокрема, Україна просить Суд ухвалити такі тимчасові заходи:

Російська Федерація негайно призупиняє розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є “запобігання і покарання” нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Російська Федерація негайно забезпечує, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується “запобігання” чи “покарання” за нібито вчинення Україною геноциду.

Російська Федерація утримується від будь-яких дій, що ускладнюють цей спір.

Російська Федерація звітує Суду про виконання цього наказу.

“Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю Суд якнайшвидше видати ваш наказ”, – заявила Золотарьова.

Як відомо, у цій справі РФ відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова Росії від захисту не зупиняє слухання.

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