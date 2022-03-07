Україна назвала чотири очікування від суду в Гаазі у справі проти РФ про геноцид

Україна очікує від Суду ООН у Гаазі, що розглядає справу щодо ненаявного “геноциду” російськомовних в Україні, ухвалити чотири тимчасові заходи.
Про це під час надзвичайних слухань у Гаазі в понеділок заявила співагентка України в Суді ООН Оксана Золотарьова, інформує вдень у понеділок, 7 березня, “Європейська правда”.
Зокрема, Україна просить Суд ухвалити такі тимчасові заходи:
“Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю Суд якнайшвидше видати ваш наказ”, – заявила Золотарьова.
Як відомо, у цій справі РФ відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова Росії від захисту не зупиняє слухання.
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