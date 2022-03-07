Туреччина анонсує тристоронню зустріч із главами МЗС РФ та України в Анталії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у четвер, 10 березня, в Анталії може відбутися тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомило державне інформагентство Туреччини Anadolu.

Міністр пояснив, що зустріч пройде в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергій Лавров та Дмитро Кулеба.

“Лавров та Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться із моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації”, – сказав турецький міністр.

Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні, наголосивши, що “абсолютний пріоритет – припинення воєнних дій”.

В українському МЗС зазначили, що можливість зустрічі Кулеби та Лаврова в Анталії “опрацьовується”.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 6 березня закликав президента РФ Путіна вжити негайних кроків для відкриття гуманітарних коридорів в оточених містах України і досягнення мирної угоди. У розмові Ердоган заявив, що готовий якнайшвидше сприяти вирішенню “української проблеми” мирними методами та сказав, що термінове загальне припинення вогню не лише зменшить гуманітарні проблеми в регіоні, а й дозволить знайти політичне рішення.

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