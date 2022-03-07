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Тероборона Баштанки захопила вже третій ворожий ЗРПК “Панцир-С1”. ВІДЕО

07/03/2022 16:43

Тероборона Баштанки захопила вже третій російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”.

Відео захопленої техніки опублікував голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що це “третій “панцирник” за десять днів”.

Експортна ціна такого ЗРПК – до 20 мільйонів доларів.

“Панцирь-С1” – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіусу дії, що розміщується на гусеничному шасі, колісному шасі вантажівки, причепа або встановлюваний стаціонарно.
Управління ведеться двома або трьома операторами. Протиповітряна оборона здійснюється автоматичними гарматами та керованими ракетами з радіокомандним наведенням з ІЧ та РЛ стеженням.
Комплекс призначено для захисту малорозмірних об’єктів від засобів повітряного нападу (як пілотованих, так і безпілотних). Крім того, комплекс здатний вести боротьбу з легкоброньованими наземними цілями, а також живою силою супротивника.

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