СБУ затримала агента ФСБ, що проводив в Україні інформоперації “русского мира”. ВІДЕО

Правоохоронці затримали агента ФСБ, який намагався пропагувати в Україні “русский мир”, а раніше шпигував для російської спецслужби за режимом Лукашенка в Білорусі.
Про це вдень у понеділок, 7 березня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
Російські спецслужби “закинули” його в нашу державу для:
Службі безпеки відомо, що раніше він виконував завдання для ФСБ і шукав інсайдерську інформацію про режим Лукашенка та його синів, опозиційні партії, білоруських силовиків тощо.
Контррозвідники затримали агента під час розгону у ЗМІ двох наративів Кремля: нібито Україна погрузла в тотальному націоналізмі і це заважає “нормальним мешканцям”; українці повинні надати допомогу російським окупантам, які “звільнять” нашу землю.
За даними СБУ, у агента був псевдонім “Гєлєн”, а його куратор – співробітник ФСБ Олександр Щипіцин, який під документами прикриття на ім’я Олександр Шипулін працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.
Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Сергій Хрустальов.
Зараз із агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.
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