Проблема не тільки в Путіні: безпека світу можлива лише за умови розвалу РФ

Кадр із фільму "Місія нездійсненна: протокол Фантом"

автор: Катерина Петренко

Росія – геополітичний покруч. Її імперські амбіції – загроза для всього світу.

Країна-агресор віками не гребувала життям людей, вбивала, депортувала, вчиняла акти геноциду, воєнні злочини, злочини проти людяності.

Просто звільнити Україну від москальської орди мало. Треба поставити крапку в існуванні імперії зла. Для цього світ має нас підтримувати, а поневолені народи – підняти бунт та відстоювати свою незалежність.

Розібрати імперію на частини

“Не треба зводити все до прізвища Путін. Ворог – Росія. Росія царська, Росія червона, Росія путінська завжди вбивала українців та інші народи.

Важливо донести світові, що ми не маємо зупинятись на відведенні військ. Ми маємо розібрати цю імперію на частини. І лише тоді можемо сподіватись, що наші наступні покоління житимуть у певній безпеці”, – вважає член координаційної ради Руху опору “Вільна Україна”, колишній заступник голови СБУ Андрій Левус.

Загроза для безпеки Європи та цілого світу від РФ буде постійною, доки на мапі світу залишатиметься остання континентальна імперія Європи – “тюрма народів”.

Таку думку висловив аналітик, член координаційної ради Руху опору Андрій Юсов.

“Імперія не передбачає демократичного та дружнього співіснування з вільним світом. Формат імперії – це виключно війни, загарбницькі компанії, пригнічення поневолених народів і порушення прав власних підданих. Саме підданих, бо громадянами жителів Росії зараз неможливо назвати. Адже жодних прав та свобод її мешканці не мають.

Безумовно, наслідком вторгнення Росії має бути не лише відновлення територіальної цілісності України, не лише відшкодування збитків, а й переформатування РФ у демократичну територію, де дотримуються права її громадян та всіх корінних народів”, – наголошує він.

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Росіяни несуть колективну відповідальність за злочини РФ проти України

На переконання аналітика, всі вимоги Путіна до України дзеркально стосуються самої Росії. Себто, це у них слід провести демілітаризацію, денаціоналізацію та надати нейтральний статус, щоб Європа та весь цивілізований світ був у безпеці.

“Світ зацікавлений в тому, щоб мавпа з гранатою, або російський ведмідь з ядерною кнопкою, ніколи не загрожував світу.

Ми бачимо, що сьогодні російське населення зазомбоване путінською пропагандою й несе колективну відповідальність за злочини проти людяності на території України та за агресивну політику Кремля протягом багатьох років”, – наголошує Юсов.

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Чи збережеться Росія в нинішніх кордонах?

Питання відкрите. Але така фашистська імперська держава, якою сьогодні є путінська ядерна Росія, на думку аналітиків, точно не має права існувати у сучасному світі.

Політолог, член координаційної ради Руху опору “Вільна Україна” Михайло Басараб зауважує: помилково думати, що агресію проти України вчиняє Путін і якась відносно невелика група його поплічників.

Агресію проти України вчиняє вся держава Росія, тому що російський народ підтримує дії свого президента.

Навіть якщо результати соціологічних досліджень фальсифікуються, то народ мав би виходити на повстання й висловлювати свою незгоду з політикою Путіна.

Поки що такі акції малочисельні.

“Невелика частина росіян боїться режиму, а більша частина – підтримує дії Путіна. Безумовно, тут можуть бути пояснення: те, що вони перебувають під тотальним впливом російської пропаганди тощо. Але вже сьогодні політика Путіна б’є по кишенях росіян. Вони зобов’язані провести елементарний логічний аналіз того, що відбувається.

Навіть якщо люди дивляться “зомбоящики” про те, що ніякої війни немає, а триває “миротворча операція російських збройних сил”, то вони мали б побачити, що відбувається з їхніми літаками, що відбувається з рублем, що скоро відбуватиметься з продовольчими товарами… Тому

нелогічно й глупо говорити, що Путін – окремо,

а російський народ – окремо”,

– наголошує політолог.

“Росія завжди вела проти України загарбницьку політику, спрямовану на знищення українського народу. Усе це вписується в традиції РФ. Росіяни не можуть не знати елементарних сторінок своєї історії.

Якщо вони спокійно дивляться на те, як їхня держава регулярно впродовж багатьох віків веде ворожу політику щодо України, і схвалюють це мовчазною підтримкою Путіна, то вони стають співучасниками злочинів свого правлячого режиму!” – переконаний Басараб.

Висновок: безпека всього світу надалі можлива лише за умови, якщо Росія буде розвалена та ізольована від усієї світової спільноти.

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