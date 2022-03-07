СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Проблема не тільки в Путіні: безпека світу можлива лише за умови розвалу РФ

Проблема не тільки в Путіні: безпека світу можлива лише за умови розвалу РФ

07/03/2022 07:30

 

автор: Катерина Петренко

Росія – геополітичний покруч. Її імперські амбіції – загроза для всього світу.  

Країна-агресор віками не гребувала життям людей, вбивала, депортувала, вчиняла акти геноциду, воєнні злочини, злочини проти людяності. 

Просто звільнити Україну від москальської орди мало. Треба поставити крапку в існуванні імперії зла. Для цього світ має нас підтримувати, а поневолені народи – підняти бунт та відстоювати свою незалежність.

Розібрати імперію на частини

Мітинг на підтримку висунення Володимира Путіна на черговий президентський термін, березень 2018 року

“Не треба зводити все до прізвища Путін. Ворог – Росія. Росія царська, Росія червона, Росія путінська завжди вбивала українців та інші народи.

Важливо донести світові, що ми не маємо зупинятись на відведенні військ. Ми маємо розібрати цю імперію на частини. І лише тоді можемо сподіватись, що наші наступні покоління житимуть у певній безпеці”, – вважає  член координаційної ради Руху опору “Вільна Україна”, колишній заступник голови СБУ Андрій Левус

Загроза для безпеки Європи та цілого світу від РФ буде постійною, доки на мапі світу залишатиметься остання континентальна імперія Європи – “тюрма народів”. 

Таку думку висловив аналітик, член координаційної ради Руху опору Андрій Юсов

“Імперія не передбачає демократичного та дружнього співіснування з вільним світом. Формат імперії – це виключно війни, загарбницькі компанії, пригнічення поневолених народів і порушення прав власних підданих. Саме підданих, бо громадянами жителів Росії зараз неможливо назвати. Адже жодних прав та свобод її мешканці не мають.

Безумовно, наслідком вторгнення Росії має бути не лише відновлення територіальної цілісності України, не лише відшкодування збитків, а й переформатування РФ у демократичну територію, де дотримуються права її громадян та всіх корінних народів”, – наголошує він. 

Читайте також:
Заради них і задля нас: чому Україна має виступити адвокатом корінних народів РФ у світі

Росіяни несуть колективну відповідальність за злочини РФ проти України

Популярна позиція в Росії

На переконання аналітика, всі вимоги Путіна до України дзеркально стосуються самої Росії. Себто, це у них слід провести демілітаризацію, денаціоналізацію та надати нейтральний статус, щоб Європа та весь цивілізований світ був у безпеці. 

“Світ зацікавлений в тому, щоб мавпа з гранатою, або російський ведмідь з ядерною кнопкою, ніколи не загрожував світу.

Ми бачимо, що сьогодні російське населення зазомбоване путінською пропагандою й несе колективну відповідальність за злочини проти людяності на території України та за агресивну політику Кремля протягом багатьох років”, – наголошує Юсов.

Читайте також:
“Неонацисти бомбили Харків”: як про війну Путіна проти України розповідає російське телебачення

Чи збережеться Росія в нинішніх кордонах?

Питання відкрите. Але така фашистська імперська держава, якою сьогодні є путінська ядерна Росія, на думку аналітиків, точно не має права існувати у сучасному світі.

Політолог, член координаційної ради Руху опору “Вільна Україна” Михайло Басараб зауважує: помилково думати, що агресію проти України вчиняє Путін і якась відносно невелика група його поплічників. 

Агресію проти України вчиняє вся держава Росія, тому що російський народ підтримує дії свого президента.

Навіть якщо результати соціологічних досліджень фальсифікуються, то народ мав би виходити на повстання й висловлювати свою незгоду з політикою Путіна.  

Поки що такі акції малочисельні. 

У Росії за протести проти війни з Україною затримують навіть дітей

“Невелика частина росіян боїться режиму, а більша частина – підтримує дії Путіна. Безумовно, тут можуть бути пояснення: те, що вони перебувають під тотальним впливом російської пропаганди тощо. Але вже сьогодні політика Путіна б’є по кишенях росіян. Вони зобов’язані провести елементарний логічний аналіз того, що відбувається.

Навіть якщо люди дивляться “зомбоящики” про те, що ніякої війни немає, а триває “миротворча операція російських збройних сил”, то вони мали б побачити, що відбувається з їхніми літаками, що відбувається з рублем, що скоро відбуватиметься з продовольчими товарами…  Тому

нелогічно й глупо говорити, що Путін – окремо,
а російський народ – окремо”,

– наголошує політолог.  

“Росія завжди вела проти України загарбницьку політику, спрямовану на знищення українського народу. Усе це вписується в традиції РФ. Росіяни не можуть не знати елементарних сторінок своєї історії.

Якщо вони спокійно дивляться на те, як їхня держава регулярно впродовж багатьох віків веде ворожу політику щодо України, і схвалюють це мовчазною підтримкою Путіна, то вони стають співучасниками злочинів свого правлячого режиму!” – переконаний Басараб. 

Висновок: безпека всього світу надалі можлива лише за умови, якщо Росія буде розвалена та ізольована від усієї світової спільноти.

Читайте також:
На Росії – День “народного єдінства”, або Коли розвалиться остання імперія

Унікальних переглядів: 209

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse