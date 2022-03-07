Окупанти застрелили голову Гостомельської ОТГ Юрія Прилипка, який розвозив мешканцям харчі

Російські загарбники застрелили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка та двох його помічників.

Про це повідомляє Гостомельська селищна рада. Також цю інформацію підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

“Юрій Ілліч загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. Його разом з побратимами Русланом Карпенком та Іваном Зорею застрелили окупанти”, – зазначається в повідомленні.

“Найчастіше його називали Іллічем. І вороги, і друзі. Він не був ні святим, ні праведним. Але він не був ні скнарою, ні пихатим чи зарозумілим.

Міг і на три букви послати, але нікому, ніколи не відмовляв у допомозі. І друзям і недругам, якщо бачив, що це дійсно таки необхідно.

Він був Іллічем, якого любили чи недолюблювали, але кожен знав, що у найскрутнішу хвилину не відштовхне і не відмовить. Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!?

Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність”, – сумує громада.

Як повідомив мер Києва Кличко, Юрій Прилипко загинув, коли роздавав людям хліб і ліки.

“Це — мій колега, якого добре знаю по Асоціації міст, по нашій співпраці. Світла пам’ять Юрію Прилипку. Він до останнього подиху був з громадою. Піклувався про людей”, – сказав Кличко.

Він наголосив, що під Києвом тривають запеклі бої. З особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь. І цілеспрямовано вбиває мирних мешканців.

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