О 16:00 розпочинається третій раунд переговорів з державою-агресором

Третій раунд переговорів делегацій України та держави-агресора Російської Федерації розпочнеться сьогодні, 7 березня, о 16-й голині за київським часом.
Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.
“Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін”, – зазначив він.
Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін. pic.twitter.com/GRZzv9iBtH
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
Як відомо, попередні два раунди переговорів відбулися 28 лютого і 3 березня. Під час останнього українська делегація повідомила про домовленість щодо організації гуманітарних коридорів для евакуації людей із міст, які обстрілюють російські сили.
Попри оголошені наміри, російські війська продовжували обстріли в заявлений час тиші, звинувачуючи при цьому українську сторону у зриві домовленостей.
В офісі президента України Володимира Зеленського перед початком переговорів заявляли, що Київ наполягатиме на негайному припиненні вогню і повному виведенні російських військ з України.
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