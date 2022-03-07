О 16:00 розпочинається третій раунд переговорів з державою-агресором

Учасники переговорної групи від України Давид Арахамія та Михайло Подоляк перед другим раундом переговорів, 3 березня 2022 року

Третій раунд переговорів делегацій України та держави-агресора Російської Федерації розпочнеться сьогодні, 7 березня, о 16-й голині за київським часом.

Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

“Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін”, – зазначив він.

Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін. pic.twitter.com/GRZzv9iBtH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Як відомо, попередні два раунди переговорів відбулися 28 лютого і 3 березня. Під час останнього українська делегація повідомила про домовленість щодо організації гуманітарних коридорів для евакуації людей із міст, які обстрілюють російські сили.

Попри оголошені наміри, російські війська продовжували обстріли в заявлений час тиші, звинувачуючи при цьому українську сторону у зриві домовленостей.

В офісі президента України Володимира Зеленського перед початком переговорів заявляли, що Київ наполягатиме на негайному припиненні вогню і повному виведенні російських військ з України.

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