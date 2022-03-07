На Запоріжжі росіяни розстріляли машину “Укрпошти” з двома співробітниками

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На Запоріжжі російські загарбники обстріляли й розчавили танком автомобіль “Укрпошти”, убивши двох людей.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в офіційному телеграм-каналі.

Він розповів, що цей воєнний злочин було скоєно ще в суботу, 5 березня, але забрати тіла загиблих і досі не вдалося.

“Співробітники «Укрпошти» розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.

Дорогою між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка назустріч цивільній машині виїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку.

У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього… Загинули чоловік та жінка“, – повідомив Старух.

Як розповів голова ОВА, в неділю співробітники “Укрпошти” намагалися забрати загиблих колег і навіть мали надію, що хтось із них вижив. Проте прибувши на місце трагедії, встигли лише зробити фотографії, оскільки з’явилися танки окупантів, і залишатися на місці було небезпечно.

Розбита машина з тілами загиблих залишилася стояти у полі.

“У зв’язку з проведенням бойових дій на цій ділянці місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих наразі неможлива”, – зазначив Старух.

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