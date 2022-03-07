На Кіровоградщині затримали двох імовірних диверсантів

На Кіровоградщині поліцейські спільно з представниками тероборони викрили двох осіб, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальної діяльності.
Про це ввечері в понеділок повідомила пресслужба Нацполіції.
“Сьогодні, 7 березня, автомобіль був зупинений під час перетину межі з Кіровоградською областю. У ході перевірки документів нарядом блокпосту встановлено, що водій та пасажир – уродженці РФ.
Під час ретельного огляду транспортного засобу у салоні та багажному відділенні виявлено шеврони та індивідуальні елементи форменого одягу приналежності до російських збройних сил, тактичні рукавички, набої до автоматичної зброї, військові штик-ножі, корпус від ручного протитанкового гранатомета.
Крім того, на технічних носіях осіб виявлено відомості, які можуть вказувати на те, що вони перебували на території України з метою ведення військової розвідки на користь країни-окупанта”, – ідеться в повідомленні.
Для з’ясування усіх обставин події громадяни передані співробітникам Служби безпеки України в області.
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