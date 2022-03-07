Бойко на вимогу тероборони відмовився матюкати Путіна і “русский корабль”

Юрій Бойко

Бійці територіальної оборони зупинили для перевірки автомобіль народного депутата від “Опозиційної платформи – За життя” Юрія Бойка.

Про це свідчить відео, яке поширюється в телеграм-каналах.

На відео можна побачити, як українські захисники обшукують автомобіль Бойка та його охорони.

Один із бійців попросив Бойка сказати для історії: “Путін – ху*ло” і “Російський військовий корабель, іди на*”, проте нардеп заявив, що не лається.

“Я скажу так: російська армія створила агресію проти України і ми будемо захищатися. “Путін – ху*ло” я не скажу, бо я не лаюсь”.

Після цього охоронці Бойка закликали бійців “не балуватися”.

Як відомо, 7 березня журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив, що за його інформацією, росіяни на переговорах висували Україні вимогу призначити нардепа “ОПЗЖ” Юрія Бойка прем’єр-міністром України. Однак “Українська правда” з посиланням на джерелах в ОП та сам Бойко спростували цю інформацію.

“УП” пише, що з 10 січня Бойко залишається в Україні.

Уже після нападу військ РФ на Україну він заявляв про ініціювання виключення з фракції “ОПЗЖ” Іллі Киви та про те, що потрібно шукати мирне рішення.

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