Захоплена під Харковом техніка 200-ї бригади РФ уже стоїть на озброєнні ЗСУ

Російські війська зазнають величезних втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці.
Ті з окупантів, які потрапили в полон, не розуміють обстановки – спершу думали, що їдуть на навчання, потім не зрозуміли, чому порушують державний кордон, а головне – чому їх не зустрічають як визволителів…
А поки ворог деморалізований і зазнає величезних втрат, українська армія та український народ мужньо тримають оборону.
Під Харковом українські бійці розбили ворога на захід від міста та захопили техніку 200-ї мотострілецької бригади РФ: три реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град” та дві 152 мм самохідні артустановки “Акація”.
Вся ця техніка зі складу 200-ї мотострілецької бригади ЗС РФ уже стоїть на озброєнні нашої армії. Загалом українські війська на захід від Харкова захопили понад 30 одиниць бойової техніки.
У Миколаївській області українські військові ліквідували цілий підрозділ РФ. ЗСУ збирають трофеї, а загарбники (те, що від них лишилося) готуються до землі.
Не перестає дивувати винахідливість наших людей, їх сміливість та навіть гумор у боротьбі з ворогом. Адже багато трофеїв зібрали пересічні українці і також дають гідну відсіч ворогові.
Україна непереможна!
Боротьба триває по всій країні. Разом переможемо! Закликаємо користуватися тільки перевіреними джерелами інформації і не піддаватися паніці. Ворог цього чекає.
Слава Україні!
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