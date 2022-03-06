ЄС виділяє перші пів мільярда на українських біженців

Європейський Союз виділяє перший транш допомоги біженцям з України у розмірі 500 млн євро.
Про це ввечері 5 березня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Крім того, ЄС визначив, що українські біженці можуть отримати посвідку на проживання на території країн Унії терміном на щонайменше рік.
“Біженці з України заслуговують на нашу солідарність і підтримку, як і країни, які їх вітають”, – написала фон дер Ляєн у твітері.
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