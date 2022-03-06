Рашисти обстріляли житлову забудову Коростень й Овруча

У ніч на 6 березня ворог вчинив кілька ракетних ударів по житловій забудові у містах Коростень та Овруч Житомирської області. Зруйновано кілька десятків приватних будинків, є потерпілі серед цивільного населення.

Про це вранці в неділю повідомляють Нацполіція і ДСНС України.

У Коростені кілька приватних будинків зруйновані вщент, інші мають пошкодження стін, дахів, вікон тощо. Серед цивільного населення є потерпілі.

Також уночі через обстріли стався вибух у приватному секторі в Овручі. Попередньо, обійшлося без потерпілих. Тут зруйновано 15 приватних житлових будинків, з них 5 – повністю.

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