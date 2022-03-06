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Поранений ворог повзе до позицій ЗСУ, щоб врятуватися: ВІДЕО

06/03/2022 16:47

Для багатьох окупантів, які прийшли на нашу землю “асвабаждать” (читай, вбивати, грабувати і загарбувати), єдиним порятунком від безславної загибелі залишається здача в полон.

І, здається, більшість із них це вже усвідомлює. Хтось здається одразу і цим рятує себе не лише від смерті, а й від поранень та каліцтв.

А до когось “доходить” уже тоді, коли поруч лежать “задвохсочені” українськими воїнами “братушки”, а сам він стікає кров’ю.

Журналіст Андрій Цаплієнко запостив відео одного з таких випадків, коли поранений (каже, що в ногу) окупант повзе до наших позицій. Розуміє, що врятується тільки так, бо поруч горить російська техніка з уже “хорошими русскими”.

Розмова з українським військовим:

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