Під Миколаєвом розбили підрозділ зрадників із Криму, – СБУ

Служба безпеки України встановила імена військових із батальйонно-тактичної групи ЗР Росії, розбитої напередодні під Миколаєвом українськими силами оборони. Із них більшість – зрадники з Криму 2014 року.

Про це пресслужба СБУ повідомила вранці в неділю, 6 березня.

“Карма в дії! Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території”, – йдеться в повідомленні.

“Тепер Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну”, – додали в спецслужбі.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.

“У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників. Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані! Разом переможемо”, – зазначили у відомстві, оприлюднивши таблицю з позивними особового складу 1 БТГр.

Читайте також:

“Нах*й я сюди поїхав?” Перехоплені розмови окупантів із родичами в Росії