Invaders-rf.com, або “Окупант”: Україна запустила сайт із даними про російських військовополонених

В Україні створили сайт “Окупант” із даними про російських військовополонених.

Про це в фейсбуці повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Сайт “Окупант” (https://invaders-rf.com/) в оперативному режимі надає інформацію про військовополонених збройних сил РФ, які вторглися на територію України починаючи з 24 лютого 2022 року”, – йдеться в повідомленні ГУ МОУ.

Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдатів або їхні знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених.

За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України.

В апараті РНБО України наголошують, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція). Зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.

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