Стало відомо, коли відбудеться третій раунд перемовин між РФ та Україною

Третій раунд перемовин між РФ та Україною відбудеться 7 березня.
Про це повідомив глава фракції “Слуга народу” і член української делегації Давид Арахамія надвечір у суботу, 5 березня.
“Третій раунд перемовин відбудеться у понеділок”, – написав він.
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