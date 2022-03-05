Паралімпіада в Пекіні: збірна України очолює медальний залік та нагадує світу про війну

Перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні, 5 березня, приніс сім нагород збірній України.
Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок.
Таким чином, збірна України очолила загальний медальний залік (3-3-1), випереджаючи навіть господарів-китайців (2-3-3).
Варто зазначити, що наші паралімпійці використовують Ігри в Пекіні для інформування світу про російську агресію проти України. Вони підняли плакат “Stop war”, скандують “Peace for Ukraine” тощо.
Нагадаємо, збірні двох країн-агресорів – Росії та Білорусії – не допущені до пекінської Паралімпіади.
Ігри триватимуть до 13 березня.
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