Паралімпіада в Пекіні: збірна України очолює медальний залік та нагадує світу про війну

Перший день зимових Паралімпійських ігор у Пекіні, 5 березня, приніс сім нагород збірній України.

Усі вони були здобуті в різних класах біатлонних спринтерських гонок.

🥇Золото здобув Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Бабар),

🥈срібло – Олександр Казік (клас B1, гайд Кучерявий),

🥉бронзу – Дмитро Суярко (клас B2, гайд Ніконович).

🥇🥇Чемпіонами Паралімпіади-2022 також стали Григорій Вовчинський (клас LW8) та Оксана Шишкова (клас B2, гайд Марченко).

🥈🥈Срібні медалі вибороли – Тарас Радь (клас LW12) та Людмила Ляшенко (клас LW8).

Таким чином, збірна України очолила загальний медальний залік (3-3-1), випереджаючи навіть господарів-китайців (2-3-3).

Варто зазначити, що наші паралімпійці використовують Ігри в Пекіні для інформування світу про російську агресію проти України. Вони підняли плакат “Stop war”, скандують “Peace for Ukraine” тощо.

Нагадаємо, збірні двох країн-агресорів – Росії та Білорусії – не допущені до пекінської Паралімпіади.

Ігри триватимуть до 13 березня.

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