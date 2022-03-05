Наслідки авіаудару по Білій Церкві. ФОТО, ВІДЕО

У Білій Церкві на Київщині внаслідок авіаудару російських військ напівзруйновано та пошкоджено 20 будинків, є постраждалі.
Про це повідомляє поліція Київської області.
“Авіаудар по Білій Церкві: пошкоджено майже 20 житлових будинків. Є потерпілі”, – йдеться у повідомленні.
Поліція та працівники ДСНС допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.
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