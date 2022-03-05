На Київщині через неможливість дістатися до лікарні померли двоє поранених дітей

Охматдит теж був обстріляний

На Київщині через неможливість дістатися до лікарні в умовах російських атак померло двоє важкопоранених дітей.

Про це повідомив черговий лікар Охматдиту Андрій Висоцький у телеефірі, передає “Укрінформ“.

“В європейському місті за добу ми отримали три запити на евакуацію важкопоранених дітей з вогнепальними пораненнями, двоє з них цю ніч не пережили. Через те, що вони не могли дістатися до спеціалізованої допомоги. Одну дитину батько буде вивозити самостійно, тому що туди неможливо дістатися. І як це охарактеризувати за європейськими мірками, я навіть не знаю”, – сказав Висоцький.

Гендиректор Охматдиту Володимир Жовнір повідомив, що ввечері над Охматдитом була збита ракета.

“Був такий сильний, потужний вибух, що вибило двері у центральному корпусі адміністрації, і побило вікно на дев’ятому корпусі. Ну, слава Богу, ми всіх дітей тримали в бомбосховищі, ніхто не постраждав…. Зараз ми проводимо евакуацію”, – сказав він.

Жовнір зазначив, що вже досить багато дітей з онкопатологіями вивезли, і вивезуть ще дітей, які перебувають на діалізі.

Дітей будуть евакуювати на захід України.

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