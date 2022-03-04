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“В’ючна” бригада РФ давала згоду на вторгнення в Україну. ДОКУМЕНТ

04/03/2022 22:06

 

У мережу виклали відомість особового складу 4-ї мотострілецької роти військової частини в/ч 01485 ЗС Росії (це 34-та окрема мотострілецька бригада). На документі – підписи російських військових, які “дали згоду на виконання спеціальних (бойових) задач на території іноземних держав”.

Як видно з відомості, військовослужбовці в/ч 01485 підписували відомість за “цільовим інструктажем” ще кілька днів до вторгнення в Україну – 21 лютого.

Як розповіли “Новинарні” причетні до вилучення документа, його знайшли бійці тероборони Бучі після боїв з окупантами на вулиці Вокзальній.

Відтак очевидно, що принаймні частина солдатів та офіцерів окупаційних військ знали, куди й навіщо їдуть: в Україну, вбивати.

Довідково

34-та окрема мотострілецька бригада (гірська) ЗС Росії, в/ч 01485, дислокується в станиці Сторожова-2 Карачаєво-Черкеської республіки Південно-Східного військового округу РФ.
Цей підрозділ єдиний із частин армії Російської Федерації має в’ючно-транспортний взвод, тобто коней.
Військова частина 01485 належить до гірських військ.

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