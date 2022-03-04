Виступ Зеленського перед мітингами Європи за Україну: три хвилини і три цитати

Президент України Володимир Зеленський під час телемосту звернувся до мешканців європейських міст, які взяли участь в акції на підтримку України.

Мітинги на підтримку нашої держави та проти російського вторгнення відбулися у Франкфурті, Празі, Ліоні, Тбілісі, Відні, Братиславі, Вільнюсі. Загалом у них взяли участь близько 200 тисяч осіб, інформує пресслужба ОП.

Під час прямого включення з Банкової Володимир Зеленський зауважив, що першу хвилину свого виступу він віддає вшануванню пам’яті всіх загиблих українських військових, спецслужбовців, поліцейських, розвідників, пожежників – «тих, хто віддав своє життя, хто зараз серед нас, але ми їх уже не бачимо».

«Другу хвилину я хочу надати також мовчанню – на честь наших цивільних: дорослих і дітей, десятків і сотень тих, хто віддав своє життя, але не знав про це. Віддав життя й отримав вічний спокій. Прошу вшанувати мовчанням їхню пам’ять», – сказав uлава держави.

Третю хвилину президент присвятив народам Європи.

«Не мовчіть. Виходьте на вулиці. Підтримуйте Україну. Підтримуйте нашу свободу. Бо це – перемога не тільки над російськими військовими, це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом. Перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні в нас, на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну. Бо якщо Україна не витримає – не витримає вся Європа. Якщо Україна впаде – впаде вся Європа. І якщо ми переможемо – а я впевнений у нашому народові, я впевнений у вас, – це буде велика перемога демократії, цінностей, перемога свободи», – сказав Володимир Зеленський.

«Тоді хвилини мовчання перетворяться на роки розквіту. Європа, будь такою ж міцною, як народ України. Слава Україні!» – наголосив глава держави.

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