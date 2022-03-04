У Росії блокують Facebook

Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook у Російській Федерації.

Про це ввечері в п’ятницю, 4 березня, інформує “Українська правда” із посиланням на так звані росЗМІ.

Зазначається, що причина обмеження доступу – “дискримінація російських ЗМІ”.

За даними Роскомнагляду, з жовтня 2020 року було зафіксовано 26 таких випадків, а в останні дні соцмережа обмежила доступ до облікових записів телеканалу “Звезда” (МО РФ), РИА “Новости”, Sputnik, Russia Today, “Ленты.ру” і “Газеты”.

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