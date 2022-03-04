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Росія вже використала 95% підготовлених до вторгнення БТГр, – Данілов

04/03/2022 12:59

Російські окупаційні війська використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних груп, але зазнають втрат на всіх операційних напрямках – Поліському, Сіверському, Слобожанському, Таврійському і в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Про це близько 11-ї години у п’ятницю, 4 березня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Українські військові і сили ТрО перехопили тактичну ініціативу, але ворог не полишає планів щодо оточення міст Київ, Харків та щодо виходу на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. При цьому російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і потребує термінового підтягування резерву. Жорна ЗСУ, ТрО та інших силових підрозділів щодо перемелювання різноманітних Z, V, A та іншого російського окупаційного матеріалу працюють ефективно і вправно”, – пише Данілов.

“Усвідомлюючи слабкість власних позицій і з метою виграти час для передислокації і оновлення, ворог наносить інтенсивні авіаційні та ракетно-артилерійські удари по військових та цивільних об’єктах. Все це наслідок неспроможності Кремля досягнути своїх цілей в Україні військовими методами, що призвело до санкціонування Путіним методів неприховано терористичних. Про це свідчить, зокрема, використання санітарних автомобілів із символікою Червоного Хреста для перевезення озброєння і боєприпасів; перевдягнення насамперед російськими силами спеціальних операцій та десанту в українську військову форму, обстріли мирних районів, міст і сіл”, – інформує секретар Радбезу.

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