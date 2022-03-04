Росія ввела в Україну 92% зібраних для вторгнення військ, – США

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Російська Федерація запустила понад 500 ракет з початку вторгнення, і 92% зібраних для нападу військ зараз перебувають на території України.

Про це заявив журналістам високопосадовець міністерства оборони США, інформує ВВС увечері в п’ятницю, 4 березня.

За інформацією Пентагону, основний наступ російських військ на північ від Києва все ще перебуває приблизно за 25 км від міста.

Російські війська є приблизно за 10 км від центрів Чернігова та Харкова.

На півдні тривають запеклі бої в Херсоні, бої йдуть усередині Миколаєва і на північний схід від Одеси.

США не вважають, що Москва має намір оточити Маріуполь із півночі та з узбережжя.

У Пентагоні зазначили, що штурм Запорізької АЕС демонструє “нерозсудливість” російського вторгнення, але, за оцінками США, витоку радіоактивних речовин від станції поки що немає.

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