“Пока этого х*я не скинут, так и будет гавно”: перехоплена розмова офіцера Росгвардії з-під Бородянки

Розбомблена росіянами Бородянка

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував аудіозапис телефонної розмови одного з офіцерів Росгвардії, перехопленої українською контррозвідкою.

Розмова велася з-під Бородянки на Київщині, в якій російські загарбники бомбили житлові будинки.

Як випливає з цього спілкування, офіцер Олександр дуже не в захваті від російської влади і вважає, що поки не скинуть Путіна, Росія так і житиме “в лайні”.

Окрім того, він дає зрозуміти, що не знає, під яким приводом російські війська увійшли в Україну.

Розшифровка розмови (мовою оригіналу)

О 11:15 Олександр (79913730566) зателефонував до Марини (79502775368, ймовірно, дружина), сказав, що в нього все нормально й запитав, що там (у Росії) кажуть у новинах.

М: Толком ничего не говорят. 498 погибших, 1,5 тысячи раненых, заминировали там какой-то завод эти вместе с людьми.

О: Тут украинские новости смотришь – мы расстреливаем, наши новости – нас расстреливают, хер пойми тут что, правду не найдешь. Соловьев, что там, в окопах, нет? Или все так же, пи*арасины кусок. В Италии спрятался, паскуда, войны все хотел. Вот тебе, пожалуйста, п*здуй. Переговоры-то будут, нет? Самый главный, что там, х*й этот наш главный?

М: Зеленский сказал, что не там будут, и толком переговоров никаких не это…

О. Зеленский тоже в Минск не хочет, потому что “батька” под Вовой ходит, надо же что-то искать. Там собьют и скажут, что так и было. Надо европейскую страну искать, а в Европу поди Вова не приезжий, п*дарас й*баный.

М. Конечно, ему запретили…

О. П*дараса кусок нах*й, какую-то х*йню придумал бл*дь, г*ндон. А чо за повод-то вообще? Чего мы поперлись сюда?

М. Донецк и Луганск просили помощь.

О. Ни х*я себе, помощь!

М. Попросили признать их и попросили помощи! А мы же не можем… У нас тут с этими санкциями – это просто капец!

О. Что, еще накидали?

М. Ну! ЕС запретили продажу евро – все кинулися евро сдавать, сейчас курс вообще охрененный. И не продают, что потом не скинут их… Внутри-то мы можем продавать, они же запретили там их продавать! Потом, с нашими самолётами вообще полная жопа…

О. Да я слышал – Аэрофлоту санкции бл*ядь!

М. Короче, 800 самолётов, которые были куплены в лизинг, их забирают. Летать некуда! Запчасти, которые там тоже присылали на самолёты какие-то – развернули назад, то есть, летать вообще не на чем будет! Че еще… Короче всякая фигня у нас. Как будем жить – не знаем. Ну, бабушка как всегда – посадим картошки больше… Цены растут. Бензин, правда, не видела еще. (…)

О. Ладненько, давай. Все в порядке у меня…

М. Субота рабочая… три дня выходных будет. (…) Сегодня Анька позвонила в банк в Москву – банк заминировали. Они по всей России банки закрыли на проверку. (…) Началось тоже, какая-то гиператака…

О. Ну да, и украинские кибердружины тоже работают… Ну, по новостям тут, по украинским.

М. Не знаю вообще, к чему это все приведет. Короче, Великобритания, как всегда, с пеной у рта. Русофобия по всему миру, наших везде гнобят, везде отстраняют. И остраняют и дирижеров, и концерты, в Италии запретили изучение Достоевского, потому что он русский. Ну короче, вообще смешно. Как детский сад какой-то, честное слово. Вы вообще нормальные люди, нет? Китай только сказал…

О. Марин, ну надо пока терпеть, пока этого х*я на х*й не скинут, все так и будет, гавно это.

М. Когда это все кончится… Сидим и ждем. У вас там как. Вы там, на месте? Больше не двигаетесь никуда.

О. Не двигаемся, да, стоим.

М. А едите где?

О. Да пайки дали, пайки едим.

М. Ладненько… У вас там хоть телевизор есть, да?

О. Ну, уже нету, электричество кончилось. В Киеве ж нет электричества и здесь вот тоже нет электричества поблизости, вышки не работают.

М. А причем здесь Киев?

О. А я откуда знаю. Ну, трансляция наверно закончилась, не транслируется ничо. Раньше ловили, а сейчас вообще ничего не ловит.

М. А, понятно. Ну а белорусское ТВ?

О. А что белорусское, там все великолепно: там удои, покосы, и там вообще, там Советский союз в полном расцвете, там ни слова.

М. Ладно, Сашунь, давай, пока.

О. Целую.

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