Над Волновахою – ще мінус один російський Су-25

Над містом Волноваха на Донеччині збито російський військовий літак.
Про це близько 11-ї ранку в п’ятницю, 4 березня, повідомили в пресцентрі операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні, в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий штурмовик Су-25. Цей літак бомбив помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру. Пілот катапультувався, ведуться активні пошуки“, – розповіли в ООС.
Українські військові оприлюднили фото збитого літака окупантів.
Нагадаємо, 3 березня біля Волновахи було збито російський Су-34. Також учора було збито ворожий літак над Затокою і Білгородом-Дністровським на Одещині.
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