На подвір’я президентської дачі під Києвом упав уламок ворожої ракети. ФОТО

Ілюстративне фото

У Конча-Заспі під Києвом на подвір’я дачі президента Володимира Зеленського впав, імовірно, уламок ракети.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, повідомив речник глави держави Сергій Никифоров у фейсбуці.

За його словами, президент цю подію прокоментував так: “Мимо”.

< ► > Фото: Сергій Никифоров/Facebook

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