На Київщині армія РФ самознищується “дружнім вогнем”

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Під селом Северинівка Макарівської громади Київської області військові Російської Федерації зекономили для Збройних сил України 13 протитанкових ракетних комплексів. Окупанти самі знищили дев’ять власних танків та чотири бронетранспортери.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, інформує пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

“Тільки що в Київській області, під Северинівкою, російські окупаційні війська вступили в бій із… російськими окупаційними військами. Завдяки “friendly fire” були знищені 9 танків і 4 БТР. Це зекономило нам 13 “Джавелінів”. Збройні сили з розумінням ставляться до вияву таких суїцидальних нахилів в окупантів і просять їх продовжувати саме в такому же дусі. А мамашам із Російської Федерації рекомендуємо вияснити, де зараз перебувають їхні нащадки – в списках утилізованих окупантів чи поки ще в живих. Але це лише за бажання, можна і не з’ясовувати. Зрештою всі вони будуть в одному списку, просто в різних целофанових пакетах”, – йдеться в повідомленні.

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