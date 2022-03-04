На Миколаївщині простір річок Інгул і Південний Буг закрили, у ЗСУ – команда стріляти на ураження

У Миколаївській області влада вирішила закрити водний простір на річках Інгул та Південний Буг.
Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Закрито водний простір річками Інгул і Південний Буг. Військовим дано команду стріляти на ураження! Якщо потрібно плисти, то погоджуйте з військовими”, – зазначив Кім.
Він також наголосив, що в Миколаєві тривають бої, і попросив у цей час нічого не фотографувати, не викладати знімки нашої техніки в інтернет, щоб не допомагати ворогові.
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