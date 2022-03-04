Ми або результат даємо, або в ігри граємо, – Подоляк про рукостискання з делегацією РФ 

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Переговори української та російської делегації поки не сформували фінального документу, тому що Російська Федерація недооцінила Україну і президента Володимира Зеленського.

Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, заявив радник голови офісу президента, член української делегації Михайло Подоляк на брифінгу у Львові, передає “Українська правда”.

За його словами, переговори з росіянами відбуваються у робочій атмосфері, однак, сторони одна одній висувають зустрічні претензії.

“Ми аналізуємо краще ніж росіяни. Ви ж бачите по моделі поведінки Давида (Арахамії, – “Н”) і моїй, що з нами не дуже можна розмовляти з позиції сили. Тому, як не дивно, була дуже конструктивна обстановка, коли ми розмовляли… Була претензія з одного боку, ми виставляли свої претензії. Але у нас немає якогось фінального документу. Причина цього – недооцінка пана Зеленського і України в цілому і завищена оцінка щодо себе росіян”, – сказав Подоляк.

Під час брифінгу журналісти різко запитували радника голови ОПУ, для чого делегація України потиснула руки членам російської делегації, вказуючи на те, що окупанти – вбивці.

“Давайте ми результат дамо, а не будемо гратися. Ну, давайте я прийду на переговори і скажу: “Хлопці, ви вбивці”, розвернувся і пішов. Ви мені скажете: “Спасибі”. А в мене будуть люди гинути. Давайте без великого пафосу. Давайте будемо доводити, що розуміємо все, а не говорити: “О, вони потисли руки, кінець світу”. Ні. Хочете я ще раз потисну руки, якщо отримаю коридор у Харків, щоб дітей вивезти? Я це зроблю”, – наголосив Михайло Подоляк.

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