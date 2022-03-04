Командир “Сагайдачного” виконав наказ затопити флагман ВМСУ, – Резніков

Командир фрегату ВМСУ “Гетьман Сагайдачний” виконав наказ затопити український корабель. котрий наразі перебуває на ремонті в Миколаєві, щоби він не дістався ворогу.

Про це в п’ятницю, 4 березня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

“Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти”, – написав міністр.

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