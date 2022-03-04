Генштаб назвав оновлені дані про втрати окупантів на українській землі

У Генеральному штабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 після російського вторгнення на українську землю.
Цифри озвучені вранці в п’ятницю, 4 березня.
Так, йдеться про такі втрати противника:
Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, додали в ГШ.
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