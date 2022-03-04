Генштаб назвав оновлені дані про втрати окупантів на українській землі

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У Генеральному штабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 після російського вторгнення на українську землю. Цифри озвучені вранці в п’ятницю, 4 березня. Так, йдеться про такі втрати противника: особового складу – 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ – 50 од,

засоби ППО – 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки – 404 од,

легкі швидкісні катери – 2 од,

цистерн з ППМ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3, Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, додали в ГШ. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук